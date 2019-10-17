Anlaşmaya varılan yeni Brexit metninin içeriği nasıl değişti?
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zorlu geçen Avrupa Konseyi zirvesinde yeni bir Brexit anlaşmasına varıldığını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, zorlu geçen Avrupa Konseyi zirvesinde yeni bir Brexit anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Başbakan Johnson "kontrolü geri alan yeni bir anlaşma" olduğunu söyleyerek İngiltere Parlamentosunu anlaşmayı onaylamaya çağırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:12
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