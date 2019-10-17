Son Dakika Haberleri: Anlaşmaya varılan yeni Brexit metninin içeriği nasıl değişti?
Son Dakika Dünya Anlaşmaya varılan yeni Brexit metninin içeriği nasıl değişti?

Anlaşmaya varılan yeni Brexit metninin içeriği nasıl değişti?

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, zorlu geçen Avrupa Konseyi zirvesinde yeni bir Brexit anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Anlaşmaya varılan yeni Brexit metninin içeriği nasıl değişti?, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, zorlu geçen Avrupa Konseyi zirvesinde yeni bir Brexit anlaşmasına varıldığını duyurdu.


Başbakan Johnson "kontrolü geri alan yeni bir anlaşma" olduğunu söyleyerek İngiltere Parlamentosunu anlaşmayı onaylamaya çağırdı.

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Jean Claude Juncker, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:12 
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