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Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti - Son Dakika

Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti

17.11.2021 14:22

Yusuf Çağrı Ekici; anne ve babasını silahla öldürdükten sonra, siyanürle intihar etti. Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı.

Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü.

ZEHİR İÇEREK İNTİHAR ETTİ

Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti.

YAPACAKLARINI SOSYAL MEDYADA ANLATMIŞ

Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.

Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti

Halkalı, İntihar, Sakine, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti - Son Dakika
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