Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi

17.05.2022 20:57
Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde köyün yakınlarına kadar gelen anne boz ayı ve 3 küçük yavrusu, koyun sürüsünü otlatan Mert Yılmaz tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde köyün yakınlarına kadar gelen anne boz ayı ve 3 küçük yavrusu, koyun sürüsünü otlatan Mert Yılmaz tarafından dron ile havadan görüntülendi.

Çayırlı'ya bağlı Çilhoroz köyü yakınlarında kış uykusundan uyanıp yiyecek bulmak için doğaya çıkan anne ayı ve 3 küçük yavrusu dron kamerasına yansıdı. Havaların ısınmasıyla birlikte koyun sürüsünü yaylaya çıkaran, hem çobanlık yapan bu sırada da kırsalda yaban hayatını dron ve kamerayla çekip sosyal medya hesabında paylaşan Mert Yılmaz, anne ayı ve 3 yavrusuyla karşılaştı.

Dron ile anne ve yavru ayıları takip eden ve bu anları kayıt altına alan Yılmaz, ilk kez bu kadar yakından ayı çektiğini belirtti. Boz ayı ve yavrularını hem dron ile çekip hem de köyün yakınlarından uzaklaştırmaya çalışan Mert Yılmaz, "Daha önceden kurt, domuz çok çektim ilk kez ayı çekiyorum. Çok mutlu oldum. Amacım onları korkutmak değil. Anne ayı çok kilolu, yavruları da gayet sağlıklı. Bu kış çok sert geçti. Nasıl 3 yavru hayatta kalabilmiş. Akşam köye yaklaşıyor ve köyde hayvanlar, sürülerimiz var. Bolca da köpek var. Köyden dron ile uzaklaştırmaya çalıştım. Hem onlar bir zarar görmesin hem de sürülerimize zarar vermesinler diye. Anne ayı çok büyük, heybetli. Köpekler saldırırsa bir pençeyle köpekleri öldürebilir. Köpekler de ayının yavrularını boğabilirler. Bu şekilde çok mutlu oldum. Ne onlar ne biz zarar görüyoruz" dedi.

(Ahmet Akbuğa/İHA)

Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi
Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi
Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi
YORUMLAR
500
Anne ve baba ile izlerinden giden oğulları 3 çocuğun koruyucu ailesi oldu Anne ve baba ile izlerinden giden oğulları 3 çocuğun koruyucu ailesi oldu 3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi 3 metrelik yılan çoban tarafından görüntülendi
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Eve gelen kuryenin uzattığı boş kağıdı imzaladı, 95 bin dolarlık senetle icraya verildi
20:29 Uçurumdan denize atlayan eski futbolcu Mourad Lamrabatte hayatını kaybetti!
20:28 Otobüsün geç gelmesine tepki gösteren vatandaşlar İETT aracının önünü kesti!
20:26 İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin onayı olmadan NATO'ya üye olabilir mi? İşte merak edilen sorunun cevabı
19:43 İsveç Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı basın toplantısı düzenledi: Erdoğan'dan görüşme talep ettik
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 21:01:40. #1.11#
SON DAKİKA: Anne boz ayı ve 3 yavrusu dron ile görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement