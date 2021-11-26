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Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi! - Son Dakika

Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!

26.11.2021 11:36

Otobanda yaralı gördüğü yavru köpeği yardım isteyen annesiyle birlikte alarak veterinere götürüp tedavi ettiren yardımsever vatandaş, "İyi ki böyle insanlar var" dedirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, otobanda otomobili ile seyir halinde olan bir sürücü, yolun ortasında yaralı bir yavru köpek ve annesini gördü. Yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çaptığı tahmin edilen yavru köpeğin annesi kısık sesle sürekli havlayarak sürücüden yardım istedi.

"KURBAN OLURUM SANA"

Sürücü hemen otomobili durdurarak, "Aman Allah'ım aman Allah'ım kurban olurum seni yaradana. Bana geldi kurban olurum seni yaradana. Ne oldu sana. Tamam tamam yardım edeceğim yavruna. Kurban olurum sana tamam yardım edeceğim yavruna." diyerek köpeklerin yardımına koştu.

İKİSİ DE OTOMOBİLİNE ALARAK VETERİNERİN YOLUNU TUTTU

Gördüğü manzara karşısında duygusal anlar yaşayan yardımsever sürücü daha sonra kucağına aldığı bacaklarından yaralanan yavru köpeği ve annesi bir an bile düşünmeden otomobiline aldı.

Anne köpekle sürekli konuşan "Yardım edeceğim yavruna gel sende geri getireceğim" diyen sürücü iki köpekle birlikte veterinerin yolunu tuttu.

Yavru köpeğin veterinerdeki muayenesi sırasında anne köpek başından bir an olsun bile ayrılmadı.

Videoda anne köpeğin belki de görmeden geçse belki de hayatını kaybedeceğini yavrusuna alarak tedavi ettiren yardımsever vatandaşa adeta teşekkür eden hareketler sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Yardımsever vatandaş da "Ben sana teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Ne güzel bir ailesiniz siz. Ama yeriniz asla güvenli değil." ifadelerini kullandı.

Anne köpek Yavrumu kurtar diye yalvardı! İnsanlık ölmedi!

Köpek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Anne köpek 'Yavrumu kurtar' diye yalvardı! İnsanlık ölmedi! - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • NURETTİN AVGIN: Allah senden ve senin gibi insanlardan razı olsun. Bu dünyada yokluk yüzü görmeyesin, ahirette o iki canın hürmetine sana Cennet nasip olsun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Anne köpek "Yavrumu kurtar" diye yalvardı! İnsanlık ölmedi! - Son Dakika
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