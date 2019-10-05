Anne Sütü ve Emzirme Polikliniği, Soma'da açıldı

Manisa'nın ikinci Anne Sütü ve Emzirme Polikliniği, Soma Devlet Hastanesinde açıldı.

Soma Devlet Hastanesinde 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinliği ve poliklinik açılış programı düzenlendi.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici'nin katıldığı kutlama programında Ebe Özlem Aksoy "Anne Sütünün Önemi ve Emzirme Eğitimi" konulu konferans verdi.

Daha sonra, Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Soma Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Osman Çağlayan hastane yönetimi ve personeli ile Anne Sütü ve Emzirme Polikliniğinin açılışını yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici açılışta yaptığı konuşmada, polikliniğin, Manisa'nın ikinci Anne Sütü ve Emzirme Polikliniği olduğunu belirtti.

Diğer çocuk sağlığı programlarına paralel olarak 1991'den itibaren "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" yürütüldüğünü ifade eden Yemenici, anne sütünün insan yaşamındaki önemini vurguladı.

Başhekim Ali Osman Çağlayan ise hastanelerinin Sağlık Bakanlığı denetiminde 100 tam puan alarak yeniden "Anne dostu hastane" unvanı aldığını hatırlattı. Poliklinikte annelerin emzirme sorunlarını çözmelerine yardımcı olacaklarını aktaran Çağlayan, bölgedeki tüm anneleri ve anne adaylarını hastanelerine beklediklerini söyledi.