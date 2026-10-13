Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'da miras kalan parayı ele geçirmek için 39 yaşındaki Olga Yaroslavtseva ile 5 yaşındaki kızını öldüren MMA dövüşçüsü Farhod Rakhimzoda'nın cezaevinde hayatını kaybettiği öne sürüldü. Çifte cinayetten 23 yıl hapis cezasına çarptırılan 33 yaşındaki hükümlünün ölüm nedeni ve tarihi henüz açıklanmadı.

Rusya'nın Novosibirsk kentinde bir anne ile 5 yaşındaki kızını öldürerek otomobillerini ve paralarını çalan eski karma dövüş sanatları (MMA) sporcusu Farhod Rakhimzoda'nın cezaevinde hayatını kaybettiği bildirildi. “Tiger Eye” lakabıyla tanınan 33 yaşındaki hükümlünün ölümüyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

MİRAS PARASINI ÖĞRENİNCE ANNE VE KIZINI HEDEF ALDI

Ocak 2024'te yaşanan olayda, Tacikistan kökenli Rakhimzoda'nın Kazakistan'dan Rusya'nın Novosibirsk kentine taşınan 39 yaşındaki Olga Yaroslavtseva ve 5 yaşındaki kızını hedef aldığı belirtildi.

Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi

Daha önce taksi şoförlüğü de yapan Rakhimzoda'nın, Yaroslavtseva'nın miras yoluyla yüklü miktarda para elde ettiğini öğrenmesinin ardından anne ve kızını yeniden yolculuk yapma bahanesiyle kandırdığı aktarıldı. Şüphelinin, kadının otomobilini ve parasını ele geçirmek amacıyla saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.

ÖNCE ANNEYİ, ARDINDAN KÜÇÜK KIZINI ÖLDÜRDÜ

İddialara göre Rakhimzoda, 20 Ocak 2024'te anne ve kızını tenha bir bölgeye götürdü. Burada Olga Yaroslavtseva'yı bıçaklayarak öldüren saldırganın, daha sonra küçük kızı da boğarak öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin iki kişinin cansız bedenini farklı noktalara bıraktığı, ardından para, cep telefonu ve otomobili çaldığı kaydedildi. Çalınan otomobilin değerinin yaklaşık 5,5 milyon ruble olduğu ifade edildi.

Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi

Anne ve kızından haber alamayan yakınlarının kadının telefonunu aradığı, telefonu açan Rakhimzoda'nın ise ikisinin uyuduğunu söylediği aktarıldı.

23 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Cinayetlerin ardından Rusya'dan kaçmaya çalışan Rakhimzoda, olaydan beş gün sonra Kazakistan-Özbekistan sınırında yakalandı. Hakkındaki suçlamaları reddeden ve olayın kendini savunma sırasında yaşandığını ileri süren Rakhimzoda, Ekim 2025'te çifte cinayet ve soygun suçlarından 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rus basınında yer alan son haberlerde, hükümlünün cezaevinde hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak ölüm tarihi, nedeni ve olayın koşulları hakkında yetkililer tarafından henüz resmî doğrulama yapılmadı.

CinayetCezaeviMirasDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • erbilek06 erbilek06:
    lütfen ertelemeyin insanların haklarını gözetin çalan çırpanlara çaldıklarını geri almadan ceza vermeyin insanların refah bir yaşam sürmesi için kim ne çaldıysa kuruşu kuruşuna Almayanlara Hakkımız Haram Olsun. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li Başkanvekili sessizliğini bozdu
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
İzmir’de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Muhteşem Yüzyıl’ın küçük Şehzade Mustafa’sı büyüdü Son hali şaşırttı Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı
Çağatay Ulusoy’un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un köy ziyaretinde giydiği yeleğin fiyatı dudak uçuklattı
Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri Pau Cubarsi: Osimhen dünyanın en iyi forvetlerinden biri
Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 01:23:48. #7.13#
SON DAKİKA: Anne ve 5 yaşındaki kızını para için öldürmüştü: Cani dövüşçü son nefesini cezaevinde verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei