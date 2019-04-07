Son Dakika Haberleri: Anne ve Çocuğu Hamamda Boğularak Can Verdi

Anne ve Çocuğu Hamamda Boğularak Can Verdi

23 dakika önce

Anne ve çocuğu hamamda boğularak can verdiANKARA - Ankara'da bir hamamın havuz bölümünde anne ve çocuğu boğularak hayatını kaybetti.

Anne ve çocuğu hamamda boğularak can verdi

ANKARA - Ankara'da bir hamamın havuz bölümünde anne ve çocuğu boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Sincan ilçesine bağlı Çatalca caddesi üzerinde bulunan bir hamamda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Anne H.T. sürekli olarak gittiği hamama, bu sefer beraberinde kızı H.Y.T. (8), eşi ve oğlunu da götürdü. Anne H.T. ve kızı H.Y.T., kadınların bulunduğu bölüme girerken, baba ve oğul erkeklerin bulunduğu bölüme girdi. Anne H.T. ve kızı H.Y.T. henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı hamamda bulunan havuzda boğuldu. O sırada hamamda bulunan iki hemşire, hamamın sağlık görevlisiyle birlikte boğulan anne ve kızına müdahale etti. Yapılan tüm müdahalelere rağmen H.T. ve H.Y.T. kurtarılamadı.
Olay yaşandığı sırada, hamamın erkek bölümünde olduğunu ve haberi aldığında boğulan anne ve kızına müdahale etmek için kadınlar bölümüne ulaştığını anlatan hamamın sağlık görevlisi Sebahattin Öztürk, kadınlar bölümüne ulaştığında iki hemşirenin H.T. ve H.Y.T.'ye müdahale ettiğini, sonrasında kendisininde elinden geleni yaptığını ancak boğulan anne ve kızın kurtarılamadığını söyledi.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:03 Kaynak: İHA

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