Anne ve çocukları son yolculuklarına uğurlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Bayrak yönetimindeki 46 ABA 215 plakalı hafif ticari araç, Kısık mevkisinden Karamanlı Mahallesi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhan Nehri'ne uçtu. Kazada aynı aileden Ayşe Habibe Aksu (36), çocukları Mustafa ve Zeliha Aksu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş 'ta nehre düşen araçta hayatını kaybeden kadın ile iki çocuğunun cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi

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