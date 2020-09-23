Anne ve çocuklarının ölümünde 'kusurlu' bulunan 2 kişiye 15 yıl hapis istemi - Son Dakika

Anne ve çocuklarının ölümünde 'kusurlu' bulunan 2 kişiye 15 yıl hapis istemi

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 yıl önce meydana gelen sel felaketinde sel sularının yaşadıkları bodrum katı basması sonucu hayatını kaybeden Fatma Uşak (40) ile çocukları Mevlüt Can (9) ve Ali Osman Uşak'ın (7) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda molozlar nedeniyle sel sularının...

Anne ve çocuklarının ölümünde 'kusurlu' bulunan 2 kişiye 15 yıl hapis istemi, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta 2 yıl önce meydana gelen sel felaketinde sel sularının yaşadıkları bodrum katı basması sonucu hayatını kaybeden Fatma Uşak (40) ile çocukları Mevlüt Can (9) ve Ali Osman Uşak'ın (7) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sonunda molozlar nedeniyle sel sularının yönünü değiştirdikleri belirlenen 2 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta 13 Haziran 2018'te meydana gelen sağanak yağış sele neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü selde Akçakoyunlu Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında yaşayan Uşak ailesinin evini de su bastı. Suyla dolan evde bulunan Fatma Uşak ile çocukları Ali Osman ve Mevlüt Can Uşak boğularak hayatını kaybetti. Anne ve iki çocuğu, olayın ardından yan yana toprağa verildi.

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDIAnne ve 2 çocuğun ölümüne neden olan sel sularının evin arkasında bulunan binaların yıkılıp yerine yapımına başlanan okul inşaatındaki moloz yığınları nedeniyle yön değiştirerek Uşak ailesinin evine girdiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlarla yazışmalar yapılıp olayla ilgisi olduğu değerlendirilen kişilerin ifadeleri alındı. Daha sonra tüm ifade, rapor ve yazışmalar Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan bilirkişiye gönderildi.1'İ ASLİ, 2'Sİ TALİ KUSURLUBir iş güvenliği uzmanı ile 2 inşaat mühendisinden oluşan bilirkişi, incelemesini tamamladıktan sonra rapor hazırladı. Bilirkişi raporunda okul inşaatındaki molozları kaldırması gereken şirketin yetkilisi İbrahim Köklü için "İş yerinde doğabilecek tüm tehlikeleri önleyemediğinden ve bunu sağlamak için geniş bir kontrol mekanizmasını kuramadığından dolayı bu kaza olayının yaşanmasına imkan tanımıştır" denilerek asli kusurlu bulundu. İnşaat Mühendisi Bekir Taşdemir ise yıkım sorumlusu olarak görevini yerine getirmediğinden dolayı tali kusurlu bulundu. Onikişubat Belediyesi yıkım kontrol sorumlusu Necmettin Küçük de yıkımın kendi kontrolörlüğünün sorumluluğunda olduğu için tali kusurlu bulundu.Soruşturma kapsamında ifadesi alınan İbrahim Köklü, firma olarak arsada bulunan lise ve diğer binaların yıkma işini aldıklarını belirterek, "Yıkımı yaptıktan sonra hafriyatı kaldırıp arsayı düzleştirerek belediyeye teslim ettik, hafriyatı da belediyenin göstermiş olduğu yere döktük. Belediye ile anlaşmamız yıkım işi arsadaki hafriyatı kaldırılması işi olduğu için üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.Bekir Taşdemir de suçlamaları kabul etmeyerek Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerinin kendisine ulaşarak yanan ve yıkılan yapılar formuna imza atmasını rica ettiğini, kendisinin kamu yararını düşünerek imza attığını belirterek, "İhale süreci ve ihaleyi alan firmadan haberim yok. Yıkım işleminin ne zaman yapıldığını bilmiyorum İmzaladığım formdan da anlaşılacağı üzere sadece binaların yıkımına ilişkin sorumluluğum var. Yıkım alanındaki hafriyat ve moloz yığınının taşınması konusu sorumluluk alanım dışında" diye ifade verdi.'HAFRİYAT YIĞINLARININ ETKİSİYLE YAĞMUR SULARININ DOĞAL AKIŞ YÖNÜ DEĞİŞTİ' Cumhuriyet Savcısı, soruşturmasını tamamlayarak Necmetin Küçük'ün dosyası ise 4483 sayılı yasaya tabi olması nedeniyle dosyasını ayırırken, Bekir Taşdemir ve İbrahim Köklü hakkında 'Taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre olay tarihinde Kahramanmaraş merkeze çok kuvvetli yağış kapsamında değerlendirilecek 34.7 metreküp yağış olduğu belirtilerek, "Yapılan araştırmalarda her ne kadar olayda çok şiddetli olarak nitelendirilen yağmur sularının etkisi göz ardı edilmese de, olay yerinin batı kısmında set şeklindeki hafriyat yığıntısının etkisiyle yağmur sularının doğal akış yönünün değiştiği ve olayın meydana geldiği ikametin pencere kısmından içeri dolarak 3 kişinin ölümü sonucu doğurdu" denildi.

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianame kapsamında, 15 yıla kadar hapsi istenen şüphelilerin önümüzdeki günlerde yargılanmalarına başlanacak.

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Kahramanmaraş, Uşak, Sel, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 07:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anne ve çocuklarının ölümünde 'kusurlu' bulunan 2 kişiye 15 yıl hapis istemi - Son Dakika

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