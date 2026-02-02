Anne ve Kız Yolcu Otobüsü Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Anne ve Kız Yolcu Otobüsü Kazasında Hayatını Kaybetti

Anne ve Kız Yolcu Otobüsü Kazasında Hayatını Kaybetti
02.02.2026 14:49
Antalya'da otobüs kazasında ölen Zeynep ve Bilgenur Koçak, memleketlerinde defnedildi.

ANTALYA'da yolcu otobüsün devrildiği kazada ölen yolculardan Zeynep Koçak (49) ve kızı lise öğrencisi Bilgenur Koçak'ın (16) cenazeleri memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve kızın, sömestir tatili nedeniyle gittikleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarını ziyaret ettikten sonra evlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada 10 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

AKRABA ZİYARETİNE GİTMİŞLER

Kazada hayatını kaybedenlerden Zeynep Koçak ve kızı Bilgenur Koçak'ın cenazeleri, otopsinin ardından memleketleri Konya'nın Derebucak ilçesi Durak Mahallesi'ne getirildi. 2 kız annesi Zeynep Koçak'ın Antalya'da bir otelde eşiyle birlikte temizlik görevlisi olarak çalıştığı ve sömestir tatili nedeniyle de en küçük çocuğu olan Bilgenur Koçak ile birlikte ailesinin yaşadığı Çorlu'ya gittikleri öğrenildi. Koçak çiftinin kızları lise 2'nci sınıf öğrencisi Bilgenur Koçak'ın mezun olup, üniversiteyi kazandıktan sonra da memleketleri Derebucak'taki eskiden köy statüsünde olan Durak Mahallesi'nde yerleşmeyi planladıkları belirtildi.

Anne ve kızın cenazesi, öğlen kılınan namaz sonrası mahalle mezarlığına gözyaşları içinde defnedildi.

Kaynak: DHA




