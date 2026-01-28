Anneanne'den Cezaevi Sanığına Tepki - Son Dakika
28.01.2026 12:39
Gülnaz Topaloğlu, cezaevindeki sanık Ali Eren Somun'un mektubuna karşı tepki gösterdi.

ANNEANNE KONUŞTU

Giresun'un Eynesil ilçesinde yaşayan Sinem Topaloğlu'nun anneannesi Gülnaz Topaloğlu, cezaevindeki sanık Ali Eren Somun'dan gelen mektuba ilişkin konuştu. Torununun mezarı başında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gülnaz Topaloğlu, "Her şeyi bilinçli yaptı. En sonunda da hiçbir şey yapmamış gibi bize cezaevinden mektup gönderdi. Bizi tehdit ediyor. Mezarı oradan kaldırıp, 'Güle oynaya geldiği köye götüreceğim, gökyüzündeki güneş yere değse bunu yapacağım' diyor. Bu ne nasıl iştir? En ağır cezayı almasını istiyorum. Müebbet alsın, ömür boyu şikayetimi asla geri almam. O orada yemek yiyip, su içiyor. Açık görüşü bile var. Ben toprağa bakıp ağlayıp eve gidiyorum" dedi.

'BİZİ AÇIK GÖRÜŞE ÇAĞIRIYOR'

Gülnaz Topaloğlu, cezaevinde olan Ali Eren Somun'un yazdığı mektupta kendilerini açık görüşe davet ettiğini ifade ederek, "Bunu asla kabul etmiyorum. Hiçbir şey yapmamış gibi 'Açık görüşüme gelin' diyor. 'Eşimin ailesi olduğunuz için açık görüşüme gelebilirsiniz' diyor. Resmen bizi tehdit ediyor. Bu aileyi yakıp bitmişsin. Psikolojimizi bozmuşsun bir de mektup yazıp tekrar psikolojimizi bozuyor. Mezarı kendi köyüne getirecekmiş. Buradan mezar kaldırmak bir yiğidin harcı değildir. Burası Ören köyü, bu mezar buradan kalkamaz. Bunun için de ayrı ceza almasını istiyorum. Sinem öldükten sonra eşimde Alzheimer hastalığı başladı. Mektubu da eşime yazıp yollamış. Cevap yazmasın diye mektubu elinden aldım, avukata verdim. Çocuğum için ben her şeyi yapmaya hazırım. Hapisten kaçıp gelir diye de korkuyorum. Torunum öldü, benim canım ciğerim yandı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ali Eren, Güvenlik, Cezaevi, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
