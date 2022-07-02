İZMİRLİLER'DEN TEKNE VE OTOBÜSLERLE 'FİLAMİNGO' YOLU TURU

İZMİR'de gerçekleştirilen 'Flamingo Yolu' turları ile vatandaşlar Gediz Deltası'ndaki flamingoları denizden tekne, Sasalı'daki flamingoları ise karadan otobüsle yakından görme fırsatı buluyor. Yaklaşık 70 bin flamingonun yaşam alanı olan bölgede turlar esnasında rengarenk görüntüler oluşuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa'nın yürüttüğü 'Flamingo Yolu' projesi kapsamında vatandaşlar Gediz Deltası'ndaki canlı türlerini denizden tekne, Sasalı'daki flamingoları ise karadan otobüsle yapılan turlarla görme fırsatı buluyor. Mavişehir Balıkçı Barınağı'ndan hareket eden teknelerle yaklaşık 70 bin flamingonun bulunduğu bölgeye düzenlenen ve 1,5 saat süren turlarda, ziyaretçilere rehberler eşlik ediyor ve kuşları daha yakından görebilmeleri için ziyaretçilere dürbünler veriliyor. Filamingo Yolu turlarında rehberlik yapan Göker Yarkın Yaraşlı, "Gediz Deltası adeta flamingoların evi. Yaklaşık 2 milyon yıldan beri Gediz Deltası'nda yaşayan 70 binin üzerinde flamingo var. Normalde göçmen kuş olmalarına rağmen iklim çok uygun olduğu için 12 ay burada kalmayı tercih ediyorlar. Bölgede hem beslenebilecekleri hem üreyebilecekleri bir alan buldukları için yaşıyorlar. Burası dünyadaki her 10 flamingodan birinin yaşadığı bir alan" dedi.

'ÜREME DÖNEMLERİ GÖZLEM ALTINDA'

Vatandaşların 4,5 milyona yakın insanın yaşadığı bir şehrin içinde böyle bir alanın olmasından çok etkilendiğini anlatan Yaraşlı, "Flamingolar, sumrular, tepeli pelikanlar, martı türleri görmekten çok etkileniyorlar. Burada binlerce flamingo görme imkanları oluyor. 1,5 saatlik tekne turu tamamlandığında unutamayacakları bir anıyla geri dönüyorlar. Her üreme döneminde 10 binlerce yavrunun dünya gelişini 24 saat boyunca kamerayla seyrediyoruz. Üreme döneminde çok hassaslaşıyorlar ve en ufak bir şeyde kuluçkayı yarıda bırakabiliyorlar. Bu yüzden üreme döneminde biz de onları korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

'KUR DANSINDA 136 FARKLI FİGÜR YAPIYORLAR'

Flamingoların besin olarak bir karides türüyle beslendiğini anlatan Yaraşlı, "Karides, tuzlu ve sığ sularda çok bulunan bir canlı. Flamingoların renklerinin pembe olmasının nedeni de yedikleri karidesin renginin pembe olması. Onları yedikçe vücutlarında karoten birikiyor ve renkleri pembeleşmeye başlıyor. Üreme dönemlerinde birbirlerini etkileyebilmek için bir dans gösterisi sergiliyorlar. Yapılan bilimsel çalışmalarda erkek flamingoların kur dansı sırasında toplam 136 farklı figür yapabildiği tespit edildi" dedi.

'HER İZMİRLİNİN ŞEHRİN İÇİNDEKİ GİZLİ GÜZELLİĞİ GÖRMESİ İÇİN BİR FIRSAT'

İzDoğa Seyahat Acentesi Müdürü Fidan Altürk ise "Tekne turunda görmeyi hedeflediğimiz şeylerin başında flamingolar var ama aynı zamanda deltada yaşayan yaklaşık 300 kuş türünün pek çoğuna da eşlik ediyoruz. Flamingoların popülasyonu çok yüksek olduğu için tur flamingolar üzerine kurulu. Otobüs turları üstü açık bir otobüsle yaklaşık 35 kişiyle, tekne turları 5 kişiyle gerçekleştiriliyor. Tekne turları Mavişehir Balıkçı Barınağı'nda başlıyor ve yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndan başlayan otobüs turları ise Kaklıç ve Degaj rotasını izleyerek Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na dönüyor. Her ikisinde de deneyimlenen şeyler farklı. Her İzmirlinin şehrin içindeki gizli güzelliği görmesi için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Turlar yeni başladı ancak inanılmaz yoğun bir talep var" açıklamalarında bulundu. Öte yandan, flamingo turlarına katılan vatandaşlardan Hüseyin Kupşen, "Mükemmel bir tur gerçekleştirdik. Çok hoşumuza gitti. Daha önce flamingoları bu kadar yakından görmemiştim. Umarım onların yaşam alanı en kısa zamanda koruma altına alınır" diye konuştu.