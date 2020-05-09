Anneler Günü'ne doğru - Son Dakika

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akçaabat Belediye Başkanı Ekim, mesajında, dünyanın en değerli varlığı annelerin yılda sadece bir gün değil, her gün sevgi ve saygı ile hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Annelerin, dünyanın en nadide çiçeği olduğunu aktaran Ekim, şunları kaydetti:

"Sevgiyi temelde ele alan annelerimiz, bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Anne sevgisini kalplerinde yaşatabilenler için yılın bir günü değil, yılın her günü Anneler Günü'dür. Her şeyi ile bütün güzelliklere layık olan annelerimize vereceğimiz belki de en büyük hediye, ona sevgiyle sarılmak, onun hayır duasını ve gönlünü alarak öpülesi ellerini doyasıya öpmektir. İyiliğin, şefkatin, fedakarlığın, merhametin ve koşulsuz sevginin kaynağı annelerimizin mübarek ellerinden öperek Anneler Günü'nü kutluyorum."

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu da mesajında, tüm yaşam için yüce bir duygu olan anne sevgisinin herkes için çok kutsal olduğuna dikkati çekti.

Anneliğin, bütün toplumlarda çekirdek ailede yuvanın temelini oluşturduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, "Yüce bir duygu olan annelik sınırsız sevginin, fedakarlığın, sabrın ve merhametin sembolüdür. Aynı zamanda annelerimiz evlerimizin, kentlerimizin ve ülkemizin bereketidir." ifadesini kullandı.

Hacısalihoğlu, çalışma hayatında da kadınların, annelerin emeğinin, alın terinin yerinin doldurulamayacağına işaret ederek, "Ana hakkı ödenmez atasözümüz, Anneler Günü'nün anlamını en güzel şekilde açıklamaktadır. Bu duygularla tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Kaybettiklerimizin de makamları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Metin Alper de Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Alper, mesajında duygularını şöyle paylaştı:

"Sevginin, merhametin ve fedakarlığın timsali, sevgiye, ahlaka ve iyiliğe dair bütün erdemlerin temeli, cennetin anahtarı, başımınız tacı annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete irtihal eden annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başka şehit analarınız olmak üzere bütün annelerimize selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."