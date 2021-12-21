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Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı - Son Dakika

Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı

21.12.2021 14:33
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı

Afyonkarahisar'da yaşanan istismar olayı annenin dikkati sayesinde ortaya çıktı. Banyo yaptırırken evladının vücudundaki morlukları fark eden anne, küçük kızdan "Mehmet dede yaptı" karşılığını alınca soluğu jandarmada aldı.

Sandıklı ilçesine bağlı Ballık köyünde 65 yaşındaki Mehmet A., 6 yaşındaki E.Ş. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

"MEHMET DEDE YAPTI"

Anne F.Ş., banyo yaptırdığı kızı E.Ş.'nin vücudundaki morlukları fark edince nedenini sordu. Kızından "Mehmet dede yaptı" karşılığını alan F.Ş., jandarmaya haber verdi.

EVLERİ ARASINDA 100 METRELİK MESAFE VAR

Şikayet üzerine jandarma ekipleri, anne ve kızının evine yaklaşık 100 metre uzaklıkta oturan komşuları Mehmet A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesi sonrası adliyeye sevk edilen Mehmet A., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

E.Ş. ve annesi F.Ş.'nin, koruma altına alındığı öğrenildi.

Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı

Karahisar, Ballık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı - Son Dakika


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