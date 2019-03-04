Son Dakika Haberleri: Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü (2)

Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, annesi H.K.'yi cep telefonundan mesaj atarak, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i (38) 17 kez bıçaklayarak, öldüren B.K. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü (2), System.String[]
TUTUKLANDI

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, annesi H.K.'yi cep telefonundan mesaj atarak, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i (38) 17 kez bıçaklayarak, öldüren B.K. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen B.K.'nin, ilçede düğün organizasyonları yapılan mekanda çalıştığı öğrenildi. 

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:48 Kaynak: DHA

Ramazan Demir, Bayramiç, Güncel
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