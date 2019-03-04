Annesine Mesaj Attığını İddia Ettiği Akrabasını, 17 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü (2)
1 saat önce
TUTUKLANDIÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, annesi H.K.'yi cep telefonundan mesaj atarak, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir'i (38) 17 kez bıçaklayarak, öldüren B.K. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI Çanakkale
'nin Bayramiç
ilçesinde, annesi H.K.'yi cep telefonundan mesaj atarak, rahatsız ettiğini ileri sürdüğü akrabası Ramazan Demir
'i (38) 17 kez bıçaklayarak, öldüren B.K. (17), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Cezaevine gönderilen B.K.'nin, ilçede düğün organizasyonları yapılan mekanda çalıştığı öğrenildi. Fatih
DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:48 Kaynak: DHA
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