Annesine yaptığı sürpriz milyonları duygulandırdı - Son Dakika
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Annesine yaptığı sürpriz milyonları duygulandırdı

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Yeni aldığı BMW'yi annesine ilk kez gösteren bir gencin paylaştığı video milyonlarca kez izlendi. Direksiyon başına geçen annenin otomobili incelerken yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk dolu anlar, sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

İnternete düşen kısa videoda bir genç, yeni satın aldığı BMW'yi annesine ilk kez gösterdi. Direksiyon başına geçen anne, aracın içini dikkatle incelerken oğlu da kameranın arkasından otomobilin özelliklerini anlatıyor. Görüntülerin üzerine ise "Making my mom try the new BMW" (Anneme yeni BMW'yi denetiyorum) notu eklendi.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Videonun başında şaşkın ve meraklı görünen annenin yüz ifadesi, aracı keşfettikçe yerini geniş bir gülümsemeye bıraktı. Oğul, paylaşımına "This reaction is priceless" (Bu tepki paha biçilemez) notunu düşerken, samimi anlar kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

"GERÇEK BAŞARI BUDUR"

Video, sosyal medya kullanıcılarından binlerce yorum aldı. Çok sayıda kullanıcı, anneyle paylaşılan bu anların lüks otomobilden daha değerli olduğunu belirterek "Hayattaki en güzel his", "Gerçek başarı budur" ve "Bir gün ben de anneme bunu yaşatmak istiyorum" yorumlarında bulundu.

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Son Dakika Sosyal Medya Annesine yaptığı sürpriz milyonları duygulandırdı - Son Dakika

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