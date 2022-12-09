Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, ilk ifadesinde tek bir cümle söyledi - Son Dakika
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Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, ilk ifadesinde tek bir cümle söyledi

09.12.2022 13:45

Antalya'da tartıştığı annesi Zübeyda T.'yi boğazına bıçak saplayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Yusuf E. T.'nin emniyetteki ilk ifadesinde "Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Dün saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda Yusuf E. T. ile alışverişten dönen annesi Zübeyda T., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf E. T., bu sırada elma yiyen annesinin elindeki bıçağı alarak saldırdı. İkili arasında yaşanan arbedede Yusuf E. T., bıçağı annesinin boğazına sapladı.

Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi

KOMŞULARI TARAFINDAN YAKALANDI

Gürültü üzerine 1'i raporlu polis olmak üzere 2 komşu, daireye gelerek kapıyı çaldı. Bir süre sonra kapıyı açan Yusuf E. T.'nin elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikle kaçmaya çalışan Yusuf E. T., komşuları tarafından yakalandı. Odaya girdiklerinde Zübeyda T.'yi boğazına saplanmış bıçakla yerde yatarken gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri geldi.

Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zübeyda T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis, Yusuf E. T.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Zübeyda T.'nin cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere yakınlarınca teslim alındı.

Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi

"HATIRLAMIYORUM" DEDİ

Öte yandan Yusuf E. T.'nin, polisteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği belirtildi. Yusuf E. T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA
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Antalya Adli Tıp Kurumu, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesini boğazına bıçak saplayıp öldürdü, ilk ifadesinde tek bir cümle söyledi - Son Dakika

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