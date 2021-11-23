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Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti - Son Dakika

Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti

23.11.2021 17:11

Kayseri'de psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 29 yaşındaki kişi, kavgaya dönüşen tartışma sonucu annesini silahla vurarak öldürdükten sonra babasını çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra ise annesini vurduğu tabancayla intihar etti.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katında, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun (29), henüz bilinmeyen nedenle evde annesi Aysel ile babası Duran Dursun ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Annesini silahla öldürüp, babasını bıçakladıktan sonra intihar etti

ANNESİNİ VURDUĞU SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Kadir Dursun, odadan aldığı tabancayla lavaboya saklanan annesi Aysel Dursun'a ateş etti ardından eline geçirdiği bıçakla babası Duran Dursun'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadir Dursun, daha sonra annesini vurduğu tabancayı kendi başına dayayıp, ateşledi.

Annesini silahla öldürüp, babasını bıçakladıktan sonra intihar etti

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Aysel Dursun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Kadir Dursun ile babası Duran Dursun ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kadir D. de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisin olay yeri incelemesi sonrası Aysel Dursun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti
Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti
Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti
Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti

Kocasinan, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini öldürüp, babasını yaralayan şahıs intihar etti - Son Dakika


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