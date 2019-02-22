Son Dakika Haberleri: Annesinin Boğarak Klozete Attığı Bebek Defnedildi

Annesinin Boğarak Klozete Attığı Bebek Defnedildi

2 saat önce

Gaziantep'te annesinin doğurduktan sonra boğarak öldürüp klozete attığı bebek defnedildi.

Annesinin Boğarak Klozete Attığı Bebek Defnedildi, System.String[]
Gaziantep'te annesinin doğurduktan sonra boğarak öldürüp klozete attığı bebek defnedildi.

Olay, Gaziantep'in Gümüştekin Mahallesi şehit Mehmet Fatih Akdemir Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce nişanlısından hamile kalan T.B isimli kadın, ailesiyle oturduğu evin tuvaletinde doğum yaptı. T.B, doğumdan habersiz olan ailenin duymaması için kız bebeğini boğarak öldürdükten sonra klozete attı.

15 günlük yasal bekleme sürecinin ardından otopsi işlemleri yapılan bebek, Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.

Anne mezarlığa getirildi

Tutuklu bulunan anne T.B ise, güvenlik önlemleri arasında bebeğinin cenaze törenine getirildi. Anne mezarlığa geldiğinde ise bebeğini tabutun içerisinde görünce fenalık geçirdi.

Öte yandan bebeğin cenaze namazı imam ve bir tek yakını ile kılındı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:09 Kaynak: İHA

Mehmet Fatih, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var 14 Yaşında Baba Katili Olan Çocuğun Savunması: Niyetim Öldürmek Değildi

Parke Taşıyla Öldürüldü Alanya'da Sahile Ölü Gümüş Balıkları Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 16:11:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesinin Boğarak Klozete Attığı Bebek Defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]