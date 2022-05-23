Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda - Son Dakika
Üye Girişi

Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda

23.05.2022 18:12

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi tarafından öldürülen 6 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde annesi tarafından öldürülen 6 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi. Cenazede Ela'nın acılı babasını vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çekti.

Çerkezköy ilçesinde meydana gelen feci olayda 25 yaşındaki Seda Nur K.'nın bir anlık cinnet getirmesi sonucu öldürdüğü 6 yaşındaki Ela Nur K. için ilçedeki Veysel Karani Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye küçük kızın yakınları, acı baba Ayhan K. ve vatandaşlar katıldı. Zaman zaman sinir krizleri geçirip gözyaşlarına hakim olamayan baba Ayhan K.'yı cenaze namazına katılan vatandaşlar sakinleştirmekte güçlük çekti. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ela Nur K., Türbedere Mezarlığı'na defnedildi.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'taki bir apartmanda meydana gelen olayda cinnet getiren 25 yaşındaki Seda Nur K., rehabilitasyon merkezi öğrencisi ve işitme engelli olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı Ela Nur K.'yı bıçaklayarak öldürmüştü. Olayın ardından kendini ihbar eden anne, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olmuştu. Bölgeye kısa sürede gelen sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Savcılık incelemesinin ardından küçük kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, gözaltına alınan anne tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Gözaltı süresinde anne Seda Nur K.'nın "Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım" dediği öğrenildi.

(Hüseyin Gökçeli/İHA)

Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda
Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda
Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda
Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda
Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda

YORUMLAR
500
Annesinin bıçaklayarak öldürdüğü Ela Nur, toprağa verildi Annesinin bıçaklayarak öldürdüğü Ela Nur, toprağa verildi Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda Otobüs kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisine acı veda
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda - Son Dakika


Son Dakika
18:39 ABD'li dergiden skandal Türkiye manşeti: Türkiye'yi NATO'dan atma vakti
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 19:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: Annesinin öldürdüğü minik Ela'ya acı veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement