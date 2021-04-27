Ant-Man and the Wasp: Quantumania Filmi - Son Dakika

Ant-Man and the Wasp: Quantumania Filmi

27.04.2021 10:54
Ant-Man and the Wasp: Quantumania Filmi, System.String[]

Ant-Man and the Wasp: Quantumania filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Ant-Man and the Wasp: Quantumania filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Peyton Reed'ın yönettiği ve Jeff Loveness'in senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton ve Jonathan Majors gibi birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.

Yönetmen: Peyton Reed

Senaryo: Jack Kirby, Jeff Loveness

Oyuncular: Evangeline Lilly, Paul Rudd, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton, Michael Douglas, Jonathan Majors

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Yapımcı Firma: Marvel Studios

Yapım Yılı: 2022

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Marvel Studios

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Ant-Man and the Wasp: Quantumania Filmi

Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Paul Rudd, Sinema, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Ant-Man and the Wasp: Quantumania Filmi - Son Dakika


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