Antakya\'da Hırsızlar Elektrik Kablolarını Çaldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2 hırsızın ellerindeki demir kesme makasıyla yer altındaki elektrik kablolarını çaldıkları anlar kameraya yansıdı. Hırsızların kabloları çalması nedeniyle 3 gün elektriksiz kalan Bağrıyanık Mahallesi'nin Muhtarı Oktay Sağlam, hırsızların bir an önce bulunup cezalarını çekmesini istediklerini söyledi.

Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde vatandaşların elektrik ihtiyacını sağlamak amacıyla yer altından tesisat döşendi. Akşama kadar süren çalışmaların ardından yer altında döşenen kabloların üzeri kapatıldı. Sabaha karşı mahalleye gelen 2 şahıs, ellerindeki makaslarla yer altından olan elektrik kablolarını keserek çaldı. Elektrik çarpılma tehlikesine aldırmadan makasla 30 metre kabloyu çalan 2 hırsızın o anları kameraya yansıdı. Kabloların çalınmasıyla mahalle 3 gün boyunca elektriksiz kalırken durumun yetkililere haber verilmesinin ardından bölgeye gelen yetkililer, yaptıkları çalışmalarla sorunu çözdü. Hırsızların kabloları çalması üzerine mahallenin 3 gün boyunca elektriksiz kaldığını ifade eden Muhtar Oktay Sağlam, hırsızların bir an önce yakalanarak cezalarını çekmelerini istediğini söyledi.

"Sabaha karşı hırsızlar gelip kabloları çalmışlar, hırsızlar yüzünden mahallemiz 3 gün boyunca elektriksiz kaldı"

Hırsızların kabloları çalmasına tepki gösteren Muhtar Oktay Sağlam, "Burada yaklaşık 10 gün bir elektrik sorunumuz vardı. Bu sorunu çözmek için yetkililere bildirdik. Bizim mahalleye de yer altından kablo döşediler. Kabloyu döşediğimizin akşam vaktinde hırsızlar iki noktada, kablomuzu kestiler. Yaklaşık 30 metre kablomuzu çaldılar. Sabah yetkililere haber verdikten sonra anında müdahale ettiler. Elektrik sorunumuz çözüldü. Kazılan yerin dolgusunu yapmıştık. Kapattığımız yerlerde yağmur nedeniyle bazı yerlerde açılmalar vardı. Bu açılmaları hırsızlar bulup kabloları çaldılar. Hırsızların yüzünden mağdur olduk. Acilen bunlara bir çözüm bulunması istiyoruz. Ellerinde makaslarla kabloları kesip çalıyorlar. Sabah kabloları döşemeye başladık ve akşama kadar sürdü. Sabaha karşı hırsızlar gelip kabloları çalmışlar. Hırsızlar yüzünden mahallemiz 3 gün boyunca elektriksiz kaldı ve hala etkisi devam ediyor" ifadelerini kullandı. - HATAY