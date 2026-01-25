Antakya'da Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika
Antakya'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Antakya\'da Mobilya Atölyesinde Yangın
25.01.2026 15:19
Hatay'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

HATAY'da Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Merkez Antakya ilçesi Kavaslı Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da olduğu atölyedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antakya, İtfaiye, Olaylar, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika

SON DAKİKA: Antakya'da Mobilya Atölyesinde Yangın - Son Dakika
