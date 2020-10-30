ANTALYA Adliyesi binasının 5'inci katındaki balkona çıkan Gültaze G. (37), ayrı yaşadığı eşinin çocuklarını kendisine göstermediğini iddia ederek intihara kalkıştı. Gülizar G. savcı ve hakimler tarafından ikna edilip, intihardan vazgeçti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Antalya Adliyesi binasında meydana geldi. Ayrı yaşadığı eşinin 6 çocuğunu kendisine göstermediğini iddia eden Gültaze G. (37), adliyenin 5'inci katına çıkıp, intihara kalkıştı. Yangın merdiveninin bulunduğu noktadan kendisini atacağını söyleyen Gültaze G.'yi görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye önlem alırken, adliye personeli itfaiye ekiplerinin işini kolaylaştırmak için yangın merdivenine çıkan platformu keserek şişme yatağa yer açtı. Savcılıkta, 'hakaret', 'yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından kaydı bulunan Gültaze G.'yi adliye pedagogları, Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve müzakereci polisler 1.5 saat süren çalışmanın ardından ikna etti. Binadan indirilen kadın, ifadesinin alınması için adliye polis merkezine götürüldü.