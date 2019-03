Antalya, Akdeniz'de En Hızlı Yükselen Destinasyon Durumunda

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Berlin ve Moskova fuar tanıtımlarının başarılı geçtiğini belirterek " Olumlu izlenimler edindik.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin yoğun katılımıyla yapıldı. Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında gerçekleşen toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, Oda faaliyetleri ve ekonominin yanı sıra, kent ve ülke gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.



Ümidimiz yeni sezonla birlikte piyasanın canlanması



Nisan ayı itibarıyla turizm sezonunun başlayacağını belirten Davut Çetin şöyle konuştu:



"Turizm, bu yıl Türkiye ve Antalya için her zamankinden daha önemlidir. Ümidimiz sezonla birlikte piyasanın canlanması, turizmin Antalya ekonomisine ve döviz gelirlerine beklenen katkıyı sağlamasıdır. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerekse başta Valiliğimiz olmak üzere, bütün Antalya kurumları olarak bu konuda yoğun çaba harcıyoruz. Berlin ve Moskova fuar tanıtımlarımız başarılı geçti ve olumlu izlenimler edindik. Fuarda görüştüğümüz turizmcilerin tamamının beklentisi iyi yönde.



Alman Seyahat Acentaları Birliği Ocak sonu itibarıyla Türkiye erken rezervasyonlarının yüzde 58 arttığını açıkladı.Antalya, Akdeniz'de en hızlı yükselen destinasyon durumunda. Hatta Rusya pazarıyla birlikte yazın Türkiye'de yatak sayısının yetmeyeceği konuşuluyor. Sezonda toplamda yüzde 20'ler düzeyinde turist artışını, fiyatları da yüzde 10-15 düzeyinde yükselterek gerçekleştirirsek, güzel bir sezon geçiririz. "



Turizmi olumsuz etkileyecek bir şey olmamasını ve iyi bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini söyleyen Çetin turizm en küçük bir olaydan, bir haber ve sözden etkilenen hassas bir sektör olduğunun altını çizdi.. Bir ülkedeki her olayın, her sözün anında dünya medyasına çıktığını kaydeden Çetin " Sosyal medya her konuyu ışık hızıyla dünyaya yaymaktadır. Turizm rezervasyonları bu tür konulardan hemen etkilenmektedir. Bu nedenle, herkes turizmi etkileyebilecek hususlarda dikkatli olmalıdır." diye konuştu.



Avrupa pazarında dijital turizm öne çıkıyor



Küresel rekabetin her platformda yoğunlaştığını ifade eden Davut Çetin, "Özellikle ITB Berlin Fuarı'nda Avrupa pazarında dijital turizm ve çevre konusunun giderek daha fazla önem kazandığını gözlemleme imkanımız oldu. Küresel rekabetin her platformda yoğunlaştığını görüyoruz. Asya ülkeleri, Avrupa pazarında her geçen gün daha aktif oluyorlar. Bir tarafta turizmde teknolojiyle, dijital turizmle yarışma artıyor, diğer tarafta kültür tanıtımları daha güçlü yapılıyor." dedi. Turizmde iddialı ülkelerin, sosyal medya ile, gastronomiyle, kültürle, sanatla küresel tanıtım yaptıklarını hatırlatan Çetin Türkiye'nin de Göbeklitepe, Aspendos, Gaziantep baklavası gibi birçok değeriyle tanıtıma dahil olduğunu söyledi. Dünyanın her alanda dijitalleşmenin nimetlerinden yararlanırken Türkiye'nin de dijital turizmi özellikle tanıtım alanında daha iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen çetin, tanıtıma katkı yapmak için, ATSO olarak bir dönem sosyal medya tanıtım kampanyaları düzenlediklerini hatırlattı. Çetin, Türkiye'nin ve Antalya'nın günlük hayatını yansıtan sosyal medya tanıtımlarını mümkün olabildiği kadar güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Gastronomi Festivali için çalışma yapıyoruz



Sosyal medya tanıtımında gastronomiyi de öne çıkarabilecekleri bilgisini paylaşan Davut Çetin, Kent merkezinde özgün yemek yerlerinin kent turizminin en önemli unsurları olduğunu belirterek " ATSO olarak Gastronomi Festivali düzenlemek üzere çalışıyoruz. Gastronomi Festivali'ne, gurme yazarları davet edebiliriz, bu sayede hem yenilikler ortaya çıkar hem de daha iyi tanıtım olur. Konuyu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu'nda değerlendireceğiz. Doğru adımlarla yola çıkabilirsek, Antalya'ya değer katacak bir etkinliği de kentimize kazandırmış oluruz" dedi.



Konut kredisi kampanyası sürüyor



Ziraat Bankası ile imzalanan konuk kredisi kampanyasının önemine değinen ATSO Başkanı Davut Çetin konuşmasını şöyle sürdürdü;



"Ziraat Bankamızın desteğiyle, müteahhitlerimizin katkısıyla faizi 0.98'e çekerek 120 ay vadeli 750 bin liraya kadar kredi kullandırmak için protokol yaptık. Bu, tüketicileri motive edecek ve güven verecek bir kampanyadır. İstanbul ve Ankara'da büyük şirketler bu kampanya ile başarılı oldular. Antalya'da da inşaat sektörümüz bir araya gelerek, çaba harcarsa başarılı olabiliriz. Türkiye çapında ortak reklam kampanyası da yapılabilir. Bu devirde bir ürünü pazarlamak, üretmekten daha önemli hale geldi. İster konut sektörü isterse sağlık sektörü olsun pazarlamaya önem vermeliyiz. Kentte sektörü geliştirmek için de ortak reklam ve satış kampanyası yapmayı öğrenmeliyiz. Birbirimizle rekabet etmeden önce, İstanbul, İzmir'le hatta dünya ile rekabet etmeliyiz. Dünya'nın dört bir yanından müşteri çekmeye çalışmalıyız. İnşaat sektörümüz için Katar'da bir fuar katılımı hazırlığı içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda Antalya, sektörü bir araya getirmiş güçlü projelerle uluslararası fuarlarda yer almalıdır. "



Ekmek fiyatı ve tanzim satış



Önemli bir çalışmaların da Ticaret bakanı ile yaptığı toplantı olduğunu söyleyen Davut Çetin, Bakana toptancı haller, işyeri ruhsatları, ticaret sektörünün sorunlarıyla ilgili birçok konuyu ilettiklerini iletti. Davut çetin " Ticaret bakanımıza Toptancı haller ile ilgili olarak üretici ve tüketici hallerinin farklı ele alınması gerektiğini de ifade ettik. Ekmek fiyatı ve tanzim satış konularını da konuştuk. Sayın bakan üretici hallerinin ayrı değerlendirilmesi gerektiği görüşümüzü haklı buldu. Bu konuları önümüzdeki haftadan itibaren birinci gündem konusu olarak görmek istiyoruz.



Sayın Bakan, geçtiğimiz hafta da Perakende Ticaret yasasının değişeceğini, market markalarına sınır geleceğini, yöresel ürünlere raf ayrılmasının zorunlu olacağını açıkladı. Yerel ürün rafı ve market markalarına sınırlama getirilmesi geçmiş yıllarda bizim de gündeme getirmiş olduğumuz konulardı. Daha önemli sorun büyük zincirlerin bazı ürünlerde bir veya az sayıda marka bulundurmasıdır. Bir üründe az sayıda marka varsa, orada tekelleşme vardır, Rekabet kurulunun incelemesi gerekir. " dedi.



Antalya ekonomisi



Antalya verilerinde turizmdeki olumlu gelişmeyi gördüklerini, çalışan sayısının Türkiye'de gerilerken Antalya'da yüzde 4 arttığını kaydeden ATSO Başkanı Çetin, kayıtlı girişimci, esnaf sayısının arttığını fakat tarımda kayıtlı üretici sayısının azaldığını söyledi.



ATSO'ya yeni kayıt sayısının Ocak-Şubat toplamında geçen yıla göre yüzde 12,8 oranında düştüğünü hatırlatan çetin, finansman problemlerinin çek ve senet verilerine yansıdığını, vergi indirimlerinin de etkisiyle de vergi tahsilatının düşük olduğunu kaydetti.



Nisan ayı ile birlikte turizmin canlanması, mayıs-haziran döneminde tarım üretiminin artmasıyla piyasada iyileşme olacağını tahmin ettiklerini ifade eden çetin " Yabancı turist sayısının 15 milyonu aşması muhtemeldir. 3-4 milyon da yerli turist ve yazlıkçı bekliyoruz. Bizim asıl bu varlığı nasıl daha iyi değerlendiririz hususunu konuşmamız gerekiyor. Tanıtım konusunu konuştum, bizim dijital hafıza çalışmamız da devam ediyor. Ayrıca kent merkezinde ticaretin kalitesini artırmak için çalışmalıyız. " dedi.



Dönerciler Çarşısı tekrar gözden geçirilmeli



Dönerciler Çarşısı gibi yerlerin tekrar gözden geçirmesi gerektiğini bu alanın yeme-içme yeri iken, son dönemde farklı ürünler satılmaya başladığına dikkat çeken Çetin bölgenin şık bir yeme-içme ve yöresel ürünler pazarı olarak değerlendirilebileceğini, su konuları önümüzdeki haftadan sonra, belediye başkanlarıyla birlikte hızla ele almaları gerektiğini kaydetti.



Merkez Bankası'na Müze Önerisi



Yarın, Antalya Kültür ve Sanat'ta "Bizim Sayfiyelerimiz" adlı yeni sergimizin açılışını yapacaklarını da hatırlatan Çetin, serginin Merkez Bankası koleksiyonu seçkilerinden oluşacağı bilgisini paylaştı.



Merkez Bankası yetkililerine bu vesileyle bir teklif götüreceklerini de söyleyen Çetin, " Merkez Bankamız kent merkezinden taşınacak. Mevcut taş bina tarihi bir binadır ve bir müze olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. Merkez Bankamız bu binada resim sergilerini sürekli hale getirebilir ve Antalya'ya güzel bir katkı yapmış olur. Ümit ediyorum ki, böyle bir imkan bulunabilir. Bu vesileyle herkese şunu da duyurmak istiyorum, lütfen Antalya Kültür ve Sanat'ın etkinliklerini takip edin. Yoğun bir etkinlik takvimi var ve her etkinliğin bir izleyici kitlesi oluşmuş durumda. Aslında kültür ve sanat merkezimize en çok sahip çıkması gerekenler Kalekapısı esnafıdır. Esnafımızı da sunulan imkanlardan aileleri ile birlikte yararlanmaya davet ediyorum." diye konuştu. Çetin, rakamlar açıklanmadığı için Geleneksel Ödül Töreninde il geneli ve temsilciliklerimizin olduğu ilçelerdeki gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerimize plaketlerini veremediklerini hatırlatarak 3 Nisan'da bu plaketleri de sahiplerine takdim edeceklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

