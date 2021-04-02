ANTALYA ATSO 2021 yılı 'KÖK' Ödülleri açıklandı - Son Dakika

ATSO 2021 yılı 'KÖK' Ödülleri açıklandı

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun bu yıl ikincisini vereceği 'Kente Önem Katanlar' Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı.

KÖK Ödülleri'ni her yıl eğitim alanında yapılan bir yatırımla taçlandırdıklarını vurgulayan Davut Çetin, 2021 yılı KÖK Ödülü sahipleri adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir uçak hangarı yaptırıldığını kaydetti.

Davut Çetin, şöyle konuştu:

'Antalya'nın kalkınması ve bilinirliğinin artmasının yanı sıra, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür gibi tüm alanlarda üretilen projeleriyle fark yaratan üyelerimizin, kişi ve kurumların çalışmalarını teşvik etmek, başarıyı ödüllendirerek cesaretlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla geçtiğimiz yıl gelişim ve gelecek odaklı bir vizyonla Kente Önem Katanlar adıyla yapılandırdığımız ATSO 'KÖK Ödülleri'nin 2021 yılı çalışmalarını tamamlamış bulunuyoruz."

EROL ERKAN'IN İSMİ YAŞATILACAK

"Bu çerçevede, sosyal sorumluluk alanı olarak belirlemiş olduğumuz 'eğitim'e dönük olarak, 2021 yılı için ödül sahipleri adına Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bir hangar yaptırdık. Ayrıca hangara bu yıl kaybettiğimiz merhum Yönetim Kurulu Üyemiz Erol Erkan'ın adının verilmesini kararlaştırdık."

"Kent Ödülleri başvuruları alanında uzman seçici kurullar tarafından titizlikle değerlendirilerek dereceye girenler belirlendi. Toplam 7 ana kategoriden oluşan KÖK Ödülleri 2021'in Kent ve Döviz Kazandırıcı Hizmetler dışındaki kategorilerindeki ödül sahipleri de Odamız kayıtları esas alınarak oluşturuldu."

KÖK ÖDÜLLERİ'NE YOĞUN BAŞVURU

"ATSO KÖK Ödülleri 2021'e yoğun başvuru oldu. İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması ve Basın olmak üzere 10 alt başlığı içeren 'Kent Ödülleri' kategorisinde 95 başvuru oldu. Seçici kurullarımız son derece nitelikli başvurular arasından seçim yapmakta zorlandıklarını ifade etti. Öte yandan 'Döviz Kazandırıcı Hizmetler' ana kategorisinde yer alan Seyahat Acenteleri, Konaklama Tesisleri, Hizmet İhracatı, İhracat-Genel, Tarım İhracatı kategorilerinde de toplam 40 başvuru alındı. Bu vesileyle başvuruda bulunan tüm kişi ve kuruluşlara kentimize kattıkları değer ve bu vizyon doğrultusunda geliştirdikleri projelerden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kent Ödülleri başvurularını titizlikle inceleyen seçici kurullarımıza da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Gelinen noktada, Odamızın 139. kuruluş yıldönümü olan 3 Nisan 2021 tarihinde, tüm ödül sahipleriyle birlikte yapmayı planladığımız törenimizi pandemi koşulları dolayısıyla ne yazık ki bu yıl da yapamayacağız. Tüm ödül kazananları tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

ATSO 'KÖK ÖDÜLLERİ 2021' ÖDÜL SAHİPLERİ

KENT ÖDÜLLERİ KATEGORİSİ

1. İNOVASYON: ÖĞR. GÖR. AHMET KORKMAZ

'Virüs ve Bakteri Eliminatör Cihazı' adlı çalışmasıyla

2. DİJİTAL DÖNÜŞÜM: EVET ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜH. YAZILIM

'Sokak Hayvanları Yönetiminde Dijital Dönüşüm' adlı çalışmasıyla

3. BİLİM: RIM KHAZHIN

'EyeCheckup' adlı çalışmasıyla

4. EĞİTİM: NERİMAN-EROL YILMAZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

'Gençlik Ağı' adlı çalışmasıyla

5. ÇEVRE: AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

'Atık Biyokütleden Elektrik Enerjisi Elde Edilmesi' adlı çalışmasıyla

6. KÜLTÜR-SANAT: ALİCAN ABACI

Alican Abacı'nın Ödüllü Belgeselleri 'The Edge of theCliff' ve 'OnlyOne World Left' adlı çalışmasıyla

7. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: ANTALYA ERÜNAL SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

'Gönüller Birleşiyor' adlı çalışmasıyla

8. ANTALYA ARAŞTIRMASI: MAHMUT DEMİR

'Türkiye Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay ve Antalya Daru's-Sulehası' adlı çalışmasıyla

9. SPOR: AZRA AKINCI

Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonu olması dolayısıyla

10. BASIN: CEREN DENİZ

'Suya Hasret' adlı çalışmasıyla

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER KATEGORİSİ

SEYAHAT ACENTELERİ DÖVİZ GELİRİ

1. ANEXSERVİCES TURİZM ORGANİZASYON TAŞIMACILIK TİC. A.Ş. (ANEX TOUR)

2. ANTALYA PEGAS OTELCİLİK TUR. İNŞ. TAŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3. MP TURKEY TURİZM A.Ş. ANTALYA ŞUBESİ (MEETING POINT)

KONAKLAMA TESİSLERİ DÖVİZ GELİRİ

1. FINE OTEL TURİZM İŞLETMECİLİK A.Ş. (RIXOS)

2. ÖZALTIN OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. (GLORIA SERENITY RESORT)

3. CÖMERTOĞLU OTELCİLİK VE TİCARET A.Ş. (DELPHIN IMPERIAL HOTEL)

İHRACAT - GENEL DÖVİZ GELİRİ

1. AGT DIŞ TİCARET A.Ş.

2. ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş.

3. ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş.

TARIM İHRACATI DÖVİZ GELİRİ

1. KOÇ ZİRAİ ÜRÜNLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2. SİNERJİ LOJİSTİK GIDA TARIM TUR. TEKS. İNŞ. TAŞM. DAN. İTH. İHR. TİC.VE SAN. LTD. ŞTİ.

3. BEYAZKULE TARIM ÜRÜNLERİ GIDA AMB. İNŞ. OTOM. SAN. VE TİC. A.Ş.

HİZMET İHRACATI DÖVİZ GELİRİ

1. TDT HAVACILIK BAKIM VE TİCARET A.Ş.

TÜRKİYE'NİN İLK VE İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDA YER ALAN ANTALYA FİRMALARI KATEGORİSİ

İLK 500

1. AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2. ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş.

3. ANKUTSAN ANTALYA KUTU SANAYİ OLUKLU MUKAVVA KAĞIT TİC. A.Ş.

4. YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

5. ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş.

İKİNCİ 500

1. EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

2 CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİC. VE SAN. A.Ş.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI BÜYÜYEN İLK 100 ŞİRKETİ ARASINA GİREN ANTALYA FİRMALARI KATEGORİSİ

1. FORM MİMARLIK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

2. DESIRD TASARIM ARGE UYGULAMA ELEKT. DESTEK İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

3. CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

4. UNİBA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

5. ARTİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

TİCARİ BİLANÇO KARI BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE MERKEZ VE TEMSİLCİLİKLERDE DERECEYE GİREN ODA ÜYELERİ KATEGORİSİ

GERÇEK KİŞİ

1. ALİ ÖZKAN - ÖZKAN TUHAFİYE

2. ŞAKİR TURGUT - ŞEKERCİ SITKI

3. ÖZGÜR YAZICI - ÖZGÜR YAZICI ZİRAİ İLAÇ TİCARETİ

TÜZEL KİŞİ

1. ATG YÖNETİM DANIŞMANLIĞI ORG. TURZ. İNŞ. TAŞIM. SAN. VE TİC. A.Ş.

2. FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.

3. GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş.

TEMSİLCİLİKLER GERÇEK KİŞİ BİRİNCİLERİ

AKSEKİ: MEHMET ÇETİNTAŞ - ÇETİNTAŞ TİCARETHANESİ

ELMALI: MEHMET ALİ DOĞAN

GAZİPAŞA: KERİM ŞANLI

KEMER: AHMET ALTINTAŞ

KORKUTELİ: İBRAHİM YAVAŞ - IŞIL İNŞAAT

SERİK: MUSTAFA TOPAKTAŞ - TOPAKTAŞLAR HURDA

TEMSİLCİLİKLER TÜZEL KİŞİ BİRİNCİLERİ

AKSEKİ: ÖMER DURUK TESİSLERİ PETROL ÜR. OTO YED. PAR. GIDA TUR. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ELMALI: SS. ELMALI VE ÇEVRESİ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

GAZİPAŞA: CEMAL ŞENOL GIDA VE TEMİZLİK MALZ. İNŞ. PET. TUR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

KEMER: DENEYİM TURİZM YATIRIM VE İŞLETMECİLİK A.Ş.

KORKUTELİ: KORKUTELİM YEM-GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİK: NUNHEMS TOHUMCULUK A.Ş.

FAAL EN ESKİ 3 GERÇEK VE 3 TÜZEL KİŞİ ODA ÜYELERİ (daha önce ödül almamış olan)

YUSUF ÇERÇEL

YILMAZ TURGAN

İLHAN BİLEYDİ

TEMA TESİSAT MALZEMELERİ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ - ABDULLAH ÇOKBENLİ VE ORTAKLAR

PERSAN - PERİ PLASTİK SANAYİ ADİ KOMANDİT ŞİRKETİ RAHMİ TUGAY VE ORTAKLARIDIR

GÖK TARIM ÜRÜNLERİ ÇİÇEKÇİLİK GIDA TAŞIMACILIK TURİZM İÇECEK İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

10 YIL VE ÜZERİ GÖREV YAPAN ODA MECLİSİ ÜYELERİ (daha önce ödül almamış olan)