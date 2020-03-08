ANTALYA 'Bilye atar' tabancayla vurulan fırıncı ustasının hayatı karardı - Son Dakika

'Bilye atar' tabancayla vurulan fırıncı ustasının hayatı karardı

ANTALYA'da tartıştığı iş arkadaşı Caner Narlı'nın (23) 'kurusıkıdan bozma' olarak tabir edilen bilye atar tabancayla 11 el ateş ettiği fırıncı ustası İsmail Aksoy (35) sol gözünü kaybetti. Narlı tutuklanırken, vücudunda hala 3 mermi olan ve gözünü kaybettiği için iş bulamayan Aksoy, hayata tutunmaya çalışıyor.

Antalya'da oturan fırıncı ustası İsmail Aksoy, 2017 yılında Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde fırında personelden sorumlu ustabaşı olarak çalışmaya başladı. Aksoy ile işçi Caner Narlı arasında ast-üst ilişkileri nedeniyle tartışmalar yaşandı. Narlı'nın ustabaşı olmak için kendisine baskı kurduğunu öne süren Aksoy, 28 Ocak 2017'de Ermenek Mahallesi'ndeki parkta onunla tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Narlı, kurusıkı tabancanın mekanizmasını değiştirerek bilye atara çevirdiği tabancayla Aksoy'a 11 el ateş etti.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ, VÜCUDUNDA 3 KURŞUN KALDI

Aksoy, kurşunlardan birinin sol gözüne 10 tanesinin de kol ve belden yukarısına isabet etmesi sonucu ağır yaraladı. 20 gün Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Aksoy'un gözü kurtarılamadı. İç organları da zarar gören Aksoy'un vücudundan 8 bilye çıkarıldı, 3'ü ise hala bedeninde duruyor.

Caner Narlı ise olayın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narlı, daha sonra öldürmeye teşebbüsle yargılandı ve en yüksek sınır olan 8 yıl 4 ay ceza aldı. Narlı, 'ruhsatsız tabanca taşımak', 'kurusıkı tabancanın mekanizmasını değiştirmek' ve olay sırasında otomobilin lastiklerini patlattığı için 'mala zarar vermek'ten de para cezaları aldı.

1 MİLYON TL'LİK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilen Aksoy'a gözünü kaybettiği için 'yüzde 33 engellidir' raporu verildi. Raporla birlikte başvurduğu hiçbir engelli kadrosunda iş bulamayan İsmail Aksoy'un maddi kaybını karşılamak adına avukatı Mustafa Gökduman 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Tazminat davasının devam ettiğini ve İsmail Aksoy'un ilaçlarla ayakta durabildiğini anlatan Gökduman, "İlk kurşun gözüne isabet ediyor. Belden yukarı hedef gözetmeksizin kurşunları boşaltıyor. 11 kurşun yedi. Hukuk mücadelemiz devam ediyor. Müvekkilimin çalışamamasından dolayı tazminat davası açtık. Bir gözü alındı, artık sol gözü yok. Mağduriyetler yaşadı. O yüzden maddi manevi tazminat davası açtık. Yargılama devam ediyor" diye konuştu.

Aksoy'un yüzde 33 engellilik oranının kendisine bir kolaylık sağlamadığını da anlatan avukat Mustafa Gökduman, "İş başvurularında engelli kadrosu verilmiyor. İnsanlar 'Sen ne engellisin ne de sağlıklısın' diyorlar. Ancak bu şahıs mesleğini yapamayacak kadar engelli. Çalışmaya ihtiyacı var" dedi.

ENGELLİ MAAŞI ALABİLİRSEM, BORÇLARIMI ÖDEYECEĞİM

Gittiği her iş yerinde görme kaybı ve vücudundaki yaralar gerekçe gösterilerek iş verilmeyen İsmail Aksoy ise yaşamını kardeşinin evinde sürdürüyor. Kardeşine yük olmamak için sürekli iş aradığını ancak bir iş bulamadığını anlatan Aksoy, geçen süre içinde bankalardan çektiği kredileri de ödeyemediği için borç batağına düştüğünü kaydetti. 50 bin TL'lik borcunun olduğunu anlatan Aksoy, "Bankaya borcumu çalışamadığım için ödeyemiyorum. Hangi işe gittiysem gözümü ve vücudumdaki kurşunları bahane edip işe almadılar. Engelli olarak verdikleri yüzde 33 rapor bir işe yaramıyor" diye konuştu.