Antalya, bisiklet sporunda da en önemli kamp merkezlerinden biri olacak

20.01.2026 11:21
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yapılacak altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Antalya'nın dünyanın en önemli bisiklet kamp merkezlerinden birisi olacağına inandığını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yapılacak altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Antalya'nın dünyanın en önemli bisiklet kamp merkezlerinden birisi olacağına inandığını söyledi.

Balkan Bisiklet Birliği Kongresi'ne ev sahipliği yapan İstanbul'da AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, birliğin çalışmaları ve Türkiye'deki bisiklet organizasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan kongrede 4 yıllığına başkan seçildiğini hatırlatan Müftüoğlu, "Seçimden sonra Balkan Birliği'nin gücünü göstermek için Avrupa'da seçimlere katıldık. Dünya yönetiminde Balkan Bisiklet Birliği'ni ve Türkiye'yi temsil etme hakkı elde ettik. Bu kongreler önemli. Birlik olursanız dirlik oluyor ve daha güçlü oluyorsunuz. Şu anda dünya bisikletine yön veren herkes burada. Bu da ülkemiz açısından çok önemli. Kongrede dayanışma komisyonu var. Balkanlar'a neler yapılacak, altyapılara nasıl bir gelişim sağlanacak, bunlarla ilgili çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

26 Nisan'da başlayacak Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'yla ilgili de konuşan Müftüoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda bu yıl, her yıldakinden daha farklı bir parkur hazırlıyoruz. İç Anadolu'da bitirmek istiyoruz. Her yıl bir farklılık var, bu yıl daha farklı olacak. Çalışmalarımız henüz bitmedi." açıklamasını yaptı.

"Konya'daki organizasyon çok önemli"

Konya'da 1-5 Şubat'ta yapılacak Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'yla ilgili bilgi veren Müftüoğlu, kendilerini çok önemli bir organizasyonun beklediğini vurguladı.

Yapılan tesis nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bisiklet ailesi adına teşekkür eden Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Bu veledromun yapılmasıyla birlikte geçen yıl Dünya Uluslar Kupası gerçekleştirildi. Maksimum derecede sporcu ve ülke katıldı, rekor katılım oldu. Organizasyonu iyi yapılca bu yıl Avrupa Şampiyonası'nı aldık. Her gün TRT'de ve EuroSport'ta canlı yayınlanması ülkemizin tanıtımı açısından ve bisikletin gelişimi açısından çok önemli. Biliyorsunuz gençlerde Avrupa 2.'si ve 3.'sü olan Ramazan Yılmaz da burada yarışacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Sonu madalya olsun diyoruz. Ülkemizin bugüne kadar elit kategoride madalyası yok. Bununla ilgili çalışmamız sürüyor. Konya'daki organizasyon hem tanıtım hem de bisikletin gelişimi açısından ülkemiz adına çok önemli. Biz güzel organizasyonlar, güzel altyapı çalışmaları yapıyoruz. Bu yıl veledromda altyapı hamlesi başlatıyoruz. 81 ilden gençleri Konya'ya getirip yeni bir hazırlık yapacağız. Tanıtım ve ülkemizdeki bisiklet gelişimi adına bu durum çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın liderliğinde bu organizasyonları yapıyoruz. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz."

Bisiklet kampları için Antalya'da yapılan çalışmalara da değinen Müftüoğlu, "Antalya turizmde dünyada farklı bir marka. 30 yıl önce futbol kamplarıyla başlamıştı, şimdi bisiklet turizmi başladı. Turizm bakanımızın bisiklet turizmiyle ilgili çok ciddi çalışmaları var. Takımlar, Antalya'daki 'Tour of Antalya' gibi organizasyonlara ve kamplara gelmeye başladı. Mallorca şu anda dünyadaki en büyük kamp merkezlerinden birisi. Altyapı çalışmalarımız bittiği zaman tek eksik olarak açık bir veledrom kalacak. Bu çalışmalar tamamlandığında da Antalya, dünyadaki en önemli kamp merkezlerinden birisi olacak." diye konuştu.

