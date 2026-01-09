Antalya'da 1681 Gözaltı, 244 Tutuklama

Antalya'da haklarında arama kararı bulunan ve polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 1681 kişiden 244'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda başta "kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık" gibi çeşitli suçlardan aranan 1681 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişilerden 244'ü emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız 36 silah, 371 fişek ve 5 kesici alet ele geçirildi. Asayiş uygulamalarında, aranması bulunan 22 araç yakalandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında 6 ayrı olayda 27 kişi hakkında adli işlem yapılırken, "Kabahatler Kanunu" kapsamında 280 şahsa idari para cezası uygulandı.