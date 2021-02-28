Aralarında 37 çocuğun da bulunduğu düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Göçmenleri almak için tekneyle denizde bekledikleri tespit edilen 11 organizatör ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Çamyuva Mahallesi'nde kasa bölümü brandayla örtülü kamyonlardaki Suriye , Afganistan , Irak , Bangladeş , Filistin , Pakistan , İran ve Mısır uyruklu 175 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin MİT'in de desteğiyle yürüttüğü çalışma sonucunda, düzensiz göçmenlerin organizatörler aracılığıyla İstanbul 'dan araçlarla Kemer ilçesine getirilecekleri ve deniz yoluyla yurt dışına çıkış yapacakları bilgisine ulaşıldı.

Antalya 'nın Kemer ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 175 düzensiz göçmen ile kaçak geçişi organize ettikleri öne sürülen 11 şüpheli yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 175 düzensiz göçmen ve 11 organizatör yakalandı - Son Dakika

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