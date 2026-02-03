Antalya'da 18 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, JASAT tarafından yapılan çalışma sonucu Antalya'da 18 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "JASAT halkımızın emrinde Güzel Antalya'mızın portakal bahçelerinde alın teriyle ve emeğiyle üreten çiftçilerimizin evlerinden ve seralarından 18 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren M.D. isimli şahıs, JASAT'ımızın titiz çalışmaları sonucu yakalandı. JASAT timlerimiz; cinayetten hırsızlığa, aranan şahıslardan dolandırıcılığa kadar vatandaşımızın canına ve malına kasteden her türlü suç ve suçluyla mücadelesini sürdürüyor. Huzur ve güvenin adresi olmaya devam edeceğiz. İl Jandarma Komutanlığımızı, JASAT'ımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA