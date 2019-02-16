Son Dakika Haberleri: Antalya'da 20 Bin 300 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Antalya'da 20 Bin 300 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi

41 dakika önce

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Antalya'da 20 Bin 300 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile arama yaptı. İçerisinde A.Ç., M.A. ve H.B.'nin bulunduğu kamyonette gizli bölmelere zulalanmış 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi.

A.Ç., M.A. ve H.B. haklarında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:39 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Black Mottled Cinsi Tavuk Yumurtası 200 Liradan Satılıyor Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti

İmamın "Bebek Bir Günlük Değildi" Sözlerinden Şüphelenen Baba, 40 Yıl Sonra Oğlunun Mezarını Açtırdı Cinnet Getiren Damat, Akrabalarına Kurşun Yağdırdı: 3 Ölü, 1 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 10:20:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 20 Bin 300 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]