Çeşitli rahatsızlıkları bulunan yaşlı adamın hastane randevusu gününde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Çeşitli rahatsızlıkları bulunan yaşlı adamın hastane randevusu gününde cansız bedeni bulundu

15.08.2022 15:22

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 64 yaşındaki adamın yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Çeşitli rahatsızlıkları olduğu belirtilen yaşlı adamın bugün için hastaneden randevu aldığı belirlendi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Recep Peker Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Turgay Bağrıyanık'dan (64) haber alamayan yakınları eve geldi. Burada çilingir yardımıyla polisle birlikte eve giren yakınları, Bağrıyanık'ı hareketsiz halde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası, Bağrıyanık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

HASTANEDEN RANDEVU ALMIŞ

Çeşitli sağlık sorunları olduğu belirtilen Bağrıyanık'ın, tedavi için bu gün hastaneden randevu aldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, Bağrıyanık'ın cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yaşlı adam hastaneden randevu aldığı gün evinde ölü bulundu
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Kaynak: İHA

Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çeşitli rahatsızlıkları bulunan yaşlı adamın hastane randevusu gününde cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşitli rahatsızlıkları bulunan yaşlı adamın hastane randevusu gününde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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