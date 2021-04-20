Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 12-18 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 8 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 12-18 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 8 şahıs hakkında işlem yapıldı. İşlem yapılan şahıslardan 4'ü alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Adli mercilere sevk edilen 2 ise şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, diğer 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Elifnaz Altürk/ İHA)