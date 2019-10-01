Son Dakika Haberleri: Antalya'da 8 ton kaçak midye yakalandı
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Antalya'da 8 ton kaçak midye yakalandı

1 saat önce

Antalya'da yol kontrolleri sırasında bir tırın kasasını kontrol eden jandarma ekipleri, 8 ton çuvallanmış midye ile karşılaştı.

Antalya'da 8 ton kaçak midye yakalandı, System.String[]

Antalya'da yol kontrolleri sırasında bir tırın kasasını kontrol eden jandarma ekipleri, 8 ton çuvallanmış midye ile karşılaştı. Tır şoförüne ve midye ticareti yapan şahıslara ceza yazılırken, midyeler ise imha edildi.


Edinilen bilgilere göre, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol uygulaması yaptığı sırada, tırı durdurdu. Tır'ın kasasını açan ekipler, 8 ton çuvallanmış midye olduğunu gördü. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince midyelere el konulurken, tır şoförüne ve midye ticareti yapan şahıslara, ceza yazıldı.


Ele geçirilen 8 ton midye Aksu Belediyesi tarafından imha edildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Aksu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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