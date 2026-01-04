Antalya'da Anne ve Kızı Cinayete Kurban Gitti - Son Dakika
Antalya'da Anne ve Kızı Cinayete Kurban Gitti

04.01.2026 13:13
Serik'te baba, tartışma sonucu eşini ve kızını bıçakla öldürüp Ankara'ya kaçtı, teslim oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde komşuların ihbarı üzerine harekete geçen polis ve sağlık ekipleri evde anne ve 7 yaşındaki kızını bıçakla öldürülmüş halde buldu. Olay sonrası güvenlik görevlisi olan şüpheli baba gece gittiği Ankara'da polise teslim oldu.

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle'de bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan ile eşi Songül Canatan (41) arasında akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, cinnet geçiren öfkeli koca, önce eşini daha sonrada 7 yaşında ki kızı Sena Canatan'ın bıçakla boğazını kesti. Olay sonrası sabah saatlerinde komşuları, evin kapısının açık olduğunu fark edince durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay sonrası Ankara'ya gitmiş

Olay yerine gelen ekipler anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından anne Songul Canatan ve ilkokul 1. sınıfa gittiği öğrenilen kızı Sena Canatan'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cinayet zanlısı baba Zübeyir Canatan'ın ise olay sonrası şehirlerarası otobüsle memleketi Ankara'ya gittiği ve karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

"Ne gürültü, ne de çığlık dulduk"

Ev sahibi Şaban Bülüç 2 yıldır ailenin kendi evinde ikamet ettiğini ve kavga ettiklerini dahi duymadıklarını belirterek, "2 yıldır buradalar, kavgaları gürültüleri olmazdı. Birbirlerine en ufak bir kötü söz dahi söylediklerini duymadım. Sesi soluğu çıkmazdı. Hatta geçen gün kendisi gelip 'Şu kirayı belirleyelim, yılı doldu' dedi. Dün kavga gürültülerini de duymadık. Ben balıktaydım, bırak çabuk gel dediler. Geldiğimde polis ve ambulans buradaydı. Ne zaman oldu bilemiyoruz. Biz ne gürültü duyduk, ne çığlık duyduk, hiç bir şey duymadık. Ne yaptı uykuda mı yaptı, nasıl yaptığı da belli değil" - ANTALYA

Kaynak: İHA

