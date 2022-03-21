Antalya'da aortu yırtılan emekli hemşire yapay damarla yaşama tutundu - Son Dakika
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Antalya'da aortu yırtılan emekli hemşire yapay damarla yaşama tutundu

21.03.2022 18:22
Antalya'da aortu yırtılan emekli hemşire yapay damarla yaşama tutundu

Antalya'da aortunda yırtılma tespit edilen 74 yaşındaki emekli hemşire, 5 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Antalya'da aortunda yırtılma tespit edilen 74 yaşındaki emekli hemşire, 5 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

Emekli hemşire Azize Tosun (74), sırt, göğüs ağrısı ve yüzünde şişlik, kızarıklık şikayetiyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Hastanedeki tetkiklerinde daha önce baypas ameliyatı olan Tosun'un aortunun yırtıldığı ve baloncukların meydana geldiği belirlendi.

Hayati tehlike yaşamaya başlayan Azize hemşire, hemen ameliyata alındı, 5 saat süren başarılı operasyonla yırtılan damarının yerine yapay damar takıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Ümit Yener ve Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan hastayı ziyaret etti.

Doç. Dr. Yalçınkaya, gazetecilere, 10 gün önce hastanın şiddetli ağrı, baş ve boyun bölgesinde şişlik ve kızarıklık şikayetiyle kendilerine başvurduğunu anlattı.

Hastanın 1,5 yıl önce Isparta'da 4 kalp damarına baypas yapıldığını öğrendiklerini belirten Yalçınkaya, "Vakit kaybetmeden hastayı ameliyata aldık. Ameliyatta teknik olarak daha önce baypas geçirdiği için ameliyatı normal olanlardan daha sıkıntılı oldu çünkü daha önce baypas yapılan damarları korumamız gerekiyor." dedi.

5 saat süren ameliyatla aort yırtığını tedavi ettiklerini anlatan Yalçınkaya, hastanın ameliyattan 10 saat sonra solunum cihazından ayrıldığını, ikinci gün servise alındığını ve genel durumunun şimdi iyi olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Ali Ümit Yener de aortu yırtılan 10 hastanın 8'inin hastaneye gelmeden ya hayatını kaybettiğini ya da sakat kaldığını dile getirdi.

Sanatçı Oya Aydoğan'ın da bu rahatsızlıktan hayatını kaybettiğini belirten Yener, ekip olarak başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ve hastanın taburcu edilecek duruma geldiğini kaydetti.

Tosun da şiddetli ağrı şikayetiyle doktora başvurduğunu, ameliyata alındığını ve operasyon sonucunda sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Emekli, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da aortu yırtılan emekli hemşire yapay damarla yaşama tutundu - Son Dakika


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