Antalya\'da Apartmanda Yangın

Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 6. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, bugün saat 09.00 sıralarında Kökez Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanın 6. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İki itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Suriye uyruklu kişilerin ikamet ettiği dairede çıkan yangında, evin bir odası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA