İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çıralı Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettaların yuvalama alanı olan sahile bir kişinin aracıyla girdiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da aracıyla caretta carettaların yuvalama alanına giren kişi hakkında işlem - Son Dakika

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