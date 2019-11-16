Antalya'da asayiş ve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Antalya'da Zeytinköy bölgesinde "Alan Denetimi Projesi" çalışmaları yapıldı. Çalışma kapsamında bin 919 kişi sorgulandı, 2 kişi tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, il genelinde uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında riskli bölgeler tespit edildi. Yapılan uygulamalarda 201 araç sorgulandı, 42 araca 26 bin 526 TL para cezası kesildi, bin 919 şahıs sorgulandı, aranması olan 3 şahıs yakalandı, 3 araç trafikten men edildi.



Uyuşturucu madde suçlarından toplamda 24 olay meydana geldi. 25 şüpheliye işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı. Diğer yandan daralı 31,6 gram esrar, daralı 24,4 gram eroin, daralı 19,3 gram kokain, daralı 3,6 gram sentetik kannabinoid, daralı 12,1 gram skunk maddesi, 33 adet ecstasy hap, 2 adet sentetik ecza ve bin 40 TL para ele geçirildi. - ANTALYA