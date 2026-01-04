Antalya'da Bahar Havası - Son Dakika
Antalya'da Bahar Havası

Antalya\'da Bahar Havası
04.01.2026 14:09
Antalya'da 16 derece sıcaklık ve deniz keyfi; İstanbul'dakiler için soğuk bir kontrast yaşanıyor.

TÜRKİYE'nin büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, Antalya'da bahar havası yaşanıyor.

Kentte hava sıcaklığı 16 derece, nem oranı yüzde 60, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece ölçüldü. Konyaaltı Sahili'ne gelenlerden bazıları güzel havayı fırsat bilerek denize girdi. Kimileri sahilde yürüyüş ve spor yapmayı tercih ederken, amatör balıkçılar da sabah erken saatlerinden itibaren olta salladı.

İstanbul'dan Antalya'ya gelen Metin Yeşilmenderes, yaşadığı hava değişimine dikkat çekerek, Yeşilmenderes, "3 ayda bir iş için Antalya'ya geliyorum. Konyaaltı Sahili çok sevdiğim bir yer; yaz- kış denize girmek için uğradığım, yaşanılası bir bölge. Gelecekte burada yaşamayı planlıyorum. İstanbul'dan karlı bir günde yola çıktık, Muğla ve Denizli üzerinden Antalya'ya indik. İstanbul'la arasında ciddi hava farkı var. Ocak ayının 4'ü olmasına rağmen hava çok ılıman, deniz harika; az önce denize girdik ve çıkmak istemedik. Gerçekten muhteşem bir doğa" dedi.

Kaynak: DHA

