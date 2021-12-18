Antalya'da bıçaklı kavganın şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde bir gencin çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülmesi olayında iki kişi tutuklandı.

İddiaya göre kafede "laf atma" meselesinden çıkan kavgada, Volkan Yılmaz'ın (21) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Süleyman A. ve Fikret D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandılar. Ahmet A. ise Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Atatürk Caddesi'ndeki bir kafede Volkan Yılmaz ile Süleyman A, Fikret D. ve Ahmet A. arasında iddiaya göre "laf atma" meselesinden çıkan kavgada, Volkan Yılmaz göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.

Volkan Yılmaz'ın bıçaklanmasından sonra yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.