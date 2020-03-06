Antalya'da cinayet davası - Son Dakika
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Antalya'da cinayet davası

6 saat önce

Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki sanığın yargılanmasına başlandı.

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Antalya'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Suriye uyruklu İsa Müslüm, Hasan El Hasan ve avukatları katıldı.

Söz verilen sanıklar haklarında suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanık İsa Müslüm'ün tutukluluğuna, Hasan El Hasan'ın da tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesi Şelale Mahallesinde 24 Eylül 2019'da iki Suriyeli grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Muhammed Musa Hüseyin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, İsa Mülsüm ve Hasan el Hasan tutuklanmıştı.

Hasan El, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:46 Kaynak: AA
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