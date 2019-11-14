Son Dakika Haberleri: Antalya'da cinsel istismar sanığına 14 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika Güncel Antalya'da cinsel istismar sanığına 14 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Antalya'da cinsel istismar sanığına 14 yıl hapis cezası verildi

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin mektup bırakarak intihar etmesine ilişkin yargılanan sanık "nitelikli cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da cinsel istismar sanığına 14 yıl hapis cezası verildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin mektup bırakarak intihar etmesine ilişkin yargılanan sanık "nitelikli cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesince yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasının ardından sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Selahattin S. katılmazken, hayatını kaybeden kadının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen baba Mustafa S, bir ailenin düzenini bozmanın bu kadar basit olmaması gerektiğini, sanığın hak ettiği cezayı almasını istediğini söyledi.

Maktulün eşi Mustafa G. ise adalete güvendiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, hakkında 14 yıl hapis cezası verdiği, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Duruşmayı takip eden sanatçı Haluk Levent de aileye destek verdi.

Alanya ilçesinde 5 Nisan 2017'de 19 yaşındaki Ayşenur G, mektup bırakarak intihar etmişti. Olayla ilgili hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan dava açılan sanık, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 14. Ceza Dairesince 24 Haziran 2019'da verilen kararda, olayın tek tanığı olan mağdurun intihar etmesi sonucu dinlenemediği, birinci derece tanığın ortadan kalktığı, sanığın suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine hükmedilmişti.

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:18 Kaynak: AA
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