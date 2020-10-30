Son dakika haber! Devrilen motosikletin sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düşen motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Faruk İpek'in (27) kullandığı 07 MPL 92 plakalı motosiklet, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, İpek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan İpek'in ilçede çalıştığı otelin kapanması nedeniyle arkadaşlarıyla vedalaşmak için otele geldiği ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.