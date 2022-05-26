Antalya'da direğe çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da direğe çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı

26.05.2022 18:56
Antalya'da direğe çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Derya Akgül (36) idaresindeki 06 CJD 235 plakalı otomobil, Serik Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı ardından tahliye kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile kızı Defne (7) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün yaralanan oğlu Ilgaz (4) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 1 saat tek şeritten ilerleyen trafik, ekiplerin incelemesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da direğe çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı
Antalya'da direğe çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı
Antalya'da direğe çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı
Antalya'da direğe çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Otomobil, Antalya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da direğe çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika


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