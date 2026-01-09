Antalya'da Dolandırıcılık Operasyonu

Antalya'da iş yerine iskan ve ruhsatının olmadığı gerekçesiyle belediyeye şikayette bulunacaklarını söyleyip dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan iş yerine ruhsat ve iskanının olmadığı gerekçesiyle belediyeye şikayet edeceklerini söyleyip haksız menfaat temin eden zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 5 zanlı, kendilerine verilen 2 milyon lirayla suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.