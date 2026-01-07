Antalya'da Don Giovanni İlk Performansını Sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Antalya'da Don Giovanni İlk Performansını Sergiledi

Antalya\'da Don Giovanni İlk Performansını Sergiledi
07.01.2026 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya DOB, Mozart'ın Don Giovanni operasını sanatseverlerle buluşturdu. Tekrar gösterimleri 17 ve 31 Ocak'ta.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Wolfgang Amadeus Mozart'ın ünlü operası "Don Giovanni"yi yılın ilk performansıyla sanatseverlerle buluşturdu.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Mozart'ın dünya opera repertuvarında en çok sahnelenen ilk 10 operası arasında yer alan, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşan Don Giovanni, 17 ve 31 Ocak'ta tekrar sahnelenecek.

Don Giovanni operasının rejisörlüğünü Reyhan Süme üstlendi. Antalya DOB Orkestrası, eseri İtalyan şef Lorenzo Castriota yönetiminde seslendirdi. Antalya DOB Korosu, koro şefi Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Eserin koreografisi Meray Kartal'a, dekor ve kostüm tasarımları Gürcan Kubilay'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye, video projeksiyon ve tasarımı ise Ahmet Şeren'e ait. İki perde ve Türkçe üst yazıyla sahnelenen eserin başkemancı görevini Sibel Aydın üstlendi.

Eserde "Don Giovanni"yi Serhat Konukman, "Donna Anna"yı Betül Uzunoğlu, "Don Ottavio"yu Dağhan Ergün, "Komutan"ı Tuncay Kurtoğlu, "Donna Elvira"yı Sevinç Bilgin, "Leporello"yu Murat Gökçen, "Zerlina"yı Meriç Karataş ve "Masetto" karakterini Yusuf Yıldız canlandırdı.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, Kültür Sanat, Don Giovanni, Etkinlik, Antalya, Mozart, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Don Giovanni İlk Performansını Sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:49:27. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Don Giovanni İlk Performansını Sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.