Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

03.10.2022 09:46
Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Kırkpınar Mahallesi'nde bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit eden ekipler, Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme timlerinin katılımıyla operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada saksılarda 20 kök Hint keneviri ele geçirildi, olayla ilgili A.T. ve O.K, gözaltına alındı.

Öte yandan, Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu.

Kimlik kontrollerinin ardından Z.S'nin üst aramasında çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli Z.S'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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