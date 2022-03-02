Antalya'da evden altın çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da evden altın çalan zanlı tutuklandı

02.03.2022 15:37
Antalya'da evden altın çalan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evden çaldığı altınları, kuyumcuda bozdurarak parasını hesabına aktaran zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir evden çaldığı altınları, kuyumcuda bozdurarak parasını hesabına aktaran zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mavikent Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Aynı gün Şanlıurfa'ya giden A.E.N'nin, banka hesabına yüklü miktarda para girişi olduğunu belirleyen ekipler, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına durumu bildirdi.

Şüphelinin çalıntı altınları, kuyumcuda bozdurarak aldığı parayı banka hesabına yatırdığı tespit edildi.

Ekipler, olaydan bir hafta sonra Kumluca'ya dönen A.E.N'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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ÇALDIĞI ALTINLARI BOZDURUP, PARAYI BANKA HESABINA YATIRINCA YAKALANDI ÇALDIĞI ALTINLARI BOZDURUP, PARAYI BANKA HESABINA YATIRINCA YAKALANDI Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu... Girdiği evden ziynet eşyası çalan şüpheli yakayı ele verdi Antalya'da çaldı, Şanlıurfa'da bozdurdu... Girdiği evden ziynet eşyası çalan şüpheli yakayı ele verdi

Şanlıurfa, Jandarma, Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da evden altın çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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